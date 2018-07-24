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Взыскание за коррупционный проступок смогут наложить и через три года
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Взыскание за коррупционный проступок смогут наложить и через три года 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Дисциплинарное взыскание за коррупционные правонарушения смогут наложить на гражданина в течение трёх лет после их совершения. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении.
В настоящее время сделать это можно только в течение 6 месяцев (или не позднее двух лет, если правонарушение было выявлено в результате ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки).
Данное правило распространится на государственных и муниципальных служащих, работников государственных корпораций и государственных внебюджетных фондов, а также организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.
Данное изменение в Трудовом кодексе — одна из 17 поправок в законодательство, предложенных президентом для борьбы с коррупцией.
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