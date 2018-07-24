Ещё
В Прокопьевске разыскивают 34-летнюю женщину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Прокопьевске разыскивают 34-летнюю женщину 

АиФ Кузбасс 35 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Прокопьевске полиция просит помощи в розыске женщины 1984 года рождения.
По сообщению пресс-службы ведомства, Валентина Снежная ушла из дома 24 июня. До настоящего времени её местонахождение не установлено. На вид пропавшей 30-35 лет, рост около 170 см, телосложение худощавое, лицо овальное, волосы русые до плеч, глаза серо-зеленые.
На женщине была блузка красного цвета и черные лосины, с собой — черная женская сумочка. Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам в Прокопьевске: 8— (3846)-61-10-08, 8— (3846)-61-47-54, 8— (3846)-61-49-59 или «02». Анонимность гарантируется.
АиФ Кузбасс: последние новости
Личному составу МВД представили нового главу по противодействию коррупции Не успеваем состариться. Демографическая ситуация в Кузбассе Гидравлические испытания тепловых сетей в Кемерове завершились
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оксана Шачко оставила предсмертную записку78
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест48
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий96
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии97
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков100
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение