В Прокопьевске разыскивают 34-летнюю женщину

Прокопьевске полиция просит помощи в розыске женщины 1984 года рождения.

По сообщению пресс-службы ведомства, Валентина Снежная ушла из дома 24 июня. До настоящего времени её местонахождение не установлено. На вид пропавшей 30-35 лет, рост около 170 см, телосложение худощавое, лицо овальное, волосы русые до плеч, глаза серо-зеленые.

На женщине была блузка красного цвета и черные лосины, с собой — черная женская сумочка. Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам в Прокопьевске: 8— (3846)-61-10-08, 8— (3846)-61-47-54, 8— (3846)-61-49-59 или «02». Анонимность гарантируется.