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В учениях на Урале приняли участие более 20 военных самолетов и вертолетов
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В учениях на Урале приняли участие более 20 военных самолетов и вертолетов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Более 20 военных самолетов и вертолетов приняли участие в летно-тактических учениях в Свердловской области, сообщает во вторник Центральный военный округ (ЦВО).
"В Центральном военном округе завершилось летно-тактическое учение отдельного транспортного смешанного авиационного полка, дислоцированного в Свердловской области. В ходе маневров полк был приведен в боевую готовность, экипажи военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, и вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминаторы» выполнили передислокацию на оперативные аэродромы в Челябинской области", — говорится в сообщении.
Летчики транспортных самолетов выполнили учебно-боевые задачи по перевозке личного состава, десантирование легких грузов, групп специального назначения, эвакуацию раненых и больных, а также отработали бомбометание по мишеням, имитирующим командные пункты условного противника.
Вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор» провели бомбометание, пуск неуправляемых авиационных ракет по наземным целям над полигоном Сафакулево в Курганской области.
В учении принимали участие свыше одной тысячи военнослужащих и более 20 самолетов и вертолетов, уточняет округ.
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