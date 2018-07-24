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Единение культур 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Единение культурИзвестный деятель культуры Республики Дагестан, почетный гражданин нашей малой столицы, пианист-виртуоз, профессор Хан Баширов представил наш родной край на интернациональном фестивале «У стен древней Бухары». Данный фестиваль был посвящен году России в странах ближнего зарубежья. На данном мероприятии наш земляк сыграл не только композиции дагестанских авторов, но и произведения композиторов Узбекистана –Б. Исматова и Х. Изамова.
Хан Баширов считает, что наша музыкальная культура близка с музыкой Средней Азии и в ней прослеживаются схожие черты. Наших земляков они приняли с радушием. Наш соотечественник рассказал, что дружит с ними в течение длительного времени и поэтому пригласили нас на это торжество искусств. И невзирая на то, что температура чуть ли не доходила до 55 градусов, жара не помешала синтезу наших культур.
Узбекской аудитории пианист подарил ноты композиторов Дагестана, а также презенты— книги и диски с фильмами, в которых принимал участие Баширов.
Саният Эмирова
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