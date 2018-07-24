Единение культур

Единение культурИзвестный деятель культуры Республики Дагестан , почетный гражданин нашей малой столицы, пианист-виртуоз, профессор Хан Баширов представил наш родной край на интернациональном фестивале «У стен древней Бухары ». Данный фестиваль был посвящен году России в странах ближнего зарубежья. На данном мероприятии наш земляк сыграл не только композиции дагестанских авторов, но и произведения композиторов Узбекистана –Б. Исматова и Х. Изамова.

Хан Баширов считает, что наша музыкальная культура близка с музыкой Средней Азии и в ней прослеживаются схожие черты. Наших земляков они приняли с радушием. Наш соотечественник рассказал, что дружит с ними в течение длительного времени и поэтому пригласили нас на это торжество искусств. И невзирая на то, что температура чуть ли не доходила до 55 градусов, жара не помешала синтезу наших культур.

Узбекской аудитории пианист подарил ноты композиторов Дагестана, а также презенты— книги и диски с фильмами, в которых принимал участие Баширов.

Саният Эмирова