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Совфед одобрил закон об обязательной маркировке сигарет с 1 марта 2019 года
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Совфед одобрил закон об обязательной маркировке сигарет с 1 марта 2019 года 

Rambler News Service 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Совет Федерации на заседании 24 июля единогласно одобрил законопроект об обязательной маркировке табачных изделий с 1 марта 2019 года.
Документом предполагается, что учет и отслеживание табачных изделий будет осуществляться системами таможенного и налогового учета, а также собственными системами учета производителей.
Также законопроектом уточняется понятие «табачные организации», к которым относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, перемещение через таможенную границу ЕАЭС или через границу России с государствами — членами Союза табачной продукции.
15 января в России стартовал пилотный проект по маркировке и прослеживанию табачной продукции, который продлится до конца 2018 года.
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