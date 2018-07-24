Совфед одобрил закон об обязательной маркировке сигарет с 1 марта 2019 года

Совет Федерации на заседании 24 июля единогласно одобрил законопроект об обязательной маркировке табачных изделий с 1 марта 2019 года.

Документом предполагается, что учет и отслеживание табачных изделий будет осуществляться системами таможенного и налогового учета, а также собственными системами учета производителей.

Также законопроектом уточняется понятие «табачные организации», к которым относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, перемещение через таможенную границу ЕАЭС или через границу России с государствами — членами Союза табачной продукции.

15 января в России стартовал пилотный проект по маркировке и прослеживанию табачной продукции, который продлится до конца 2018 года.