Госдума приняла закон об участии работников в советах директоров компаний 

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается обеспечить постоянное участие с правом совещательного голоса представителей работников в советах директоров компаний.
Документ предусматривает «возможность установления федеральными законами, учредительными документами организации, внутренним регламентом, иным внутренним документом организации, коллективным договором, соглашениями права представителей работников на участие в заседаниях коллегиального органа управления организации с правом совещательного голоса».
Теперь представитель работников либо их представительный орган будет вправе назначать тех, кто будет участвовать в заседаниях коллегиального органа управления организации и, соответственно, представлять на этих заседаниях трудящихся. Решение об этом назначении должно быть оформлено протоколом, который направляется руководителю организации и в коллегиальный орган управления компании.
Согласно закону, представители работников в советах директоров организаций «несут ответственность за разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную)», которая стала им известна в результате участия в таких совещаниях.
Как пояснил журналистам перед пленарным заседанием один из авторов инициативы, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, законопроект был подготовлен при участии профсоюзного движения России. «Мы хотим подчеркнуть, что принятие этого закона именно сейчас, с нашей точки зрения, является определенным пакетным решением с предложениями правительства РФ по изменению параметров пенсионной системы. Потому что данная мера позволит трудящимся, профсоюзам усилить свой контроль за действиями работодателей в вопросах занятости людей, в том числе предпенсионного возраста, в вопросах предоставления социального пакета», — подчеркнул он.