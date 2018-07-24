Госдума приняла закон об участии работников в советах директоров компаний

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается обеспечить постоянное участие с правом совещательного голоса представителей работников в советах директоров компаний.

Документ предусматривает «возможность установления федеральными законами, учредительными документами организации, внутренним регламентом, иным внутренним документом организации, коллективным договором, соглашениями права представителей работников на участие в заседаниях коллегиального органа управления организации с правом совещательного голоса».

Теперь представитель работников либо их представительный орган будет вправе назначать тех, кто будет участвовать в заседаниях коллегиального органа управления организации и, соответственно, представлять на этих заседаниях трудящихся. Решение об этом назначении должно быть оформлено протоколом, который направляется руководителю организации и в коллегиальный орган управления компании.

Согласно закону, представители работников в советах директоров организаций «несут ответственность за разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную)», которая стала им известна в результате участия в таких совещаниях.