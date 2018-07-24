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Назначен руководитель Комитета по архитектуре и градостроительству РД
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Назначен руководитель Комитета по архитектуре и градостроительству РД 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Назначен руководитель Комитета по архитектуре и градостроительству РДУказом временно исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева Гусейнов Незир назначен на должность временно исполняющего обязанности председателя Комитета по архитектуре и градостроительству РД.
Соответствующий документ вступил в силу со дня подписания 23 июня текущего года.
Напомним, Комитет по архитектуре и градостроительству является новым ведомством. Ему переданы функции, которые ранее исполнялись Минстроем Дагестана. Вопрос о создании ведомства был поднят в мае 2018 года председателем правительства республики Артемом Здуновым.
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