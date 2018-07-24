Рубль в плюсе, в фокусе внимания — перепалка Ирана и США, торговые войны и индексы PMI

Investing.com − Рубль начал торги с небольшого укрепления против доллара и евро. На стороне рубля по-прежнему — приближение пика налогового периода, который традиционно сопровождается повышенным спросом на рублевую ликвидность. Напомним, что еще одним фактором, подпитавшим спрос на российские активы в целом, послужило снижение градуса санкционной напряженности после того, как глава Минфина США допустил освобождение Русала от санкций.

По состоянию на 10:50 МСК курс доллара к рублю был на отметке 62,87 (-0,3%), а пара евро/рубль торговалась на отметке 73,50 (-0,2%). Вчера рубль укрепился на 0,7% по отношению к доллару и на 0,9% по отношению к евро.

В эту пятницу ЦБ РФ на своем очередном заседании, вероятно, сохранит ключевую ставку неизменной (7,25%). «Вкупе с выплатами основных сырьевых налогов в среду и следующий понедельник это поддерживает рубль», — пишет Дмитрий Полевой , аналитик ING.

Индекс доллара США (показывающий динамику американской валюты против крупнейших аналогов) в понедельник вырос на 0,2% после снижения на 0,7% в прошлую пятницу, сегодня же он не показывает ярко выраженной динамики. Вчерашнему росту доллара способствовала глобальная распродажа бумаг с фиксированной доходностью на фоне сообщений о том, что Банк Японии рассматривает изменение своей политики с целью повышения доходности облигаций. Кроме того, несмотря на недавнюю критику монетарной политики ФРС президентом США Дональдом Трампом , участники рынка продолжают верить в дальнейшее повышение ставок. На этом фоне доходность 10-летних бондов США поднялась до отметки 2,96%.

Июльские индексы деловой активности PMI Франции Германии в сфере промышленности неожиданно превысили прогнозы, что способствует укреплению евро против доллара. Во второй половине дня будет опубликован аналогичный индекс США.

Нефть торгуется без значительных изменений, вблизи отметки $73 за баррель Brent. Риски ослабления глобального спроса и наращивания предложения со стороны США и Саудовской Аравии противостоят позитивным для котировок факторам, таким как сокращение предложения из Венесуэлы Ливии и санкции против Ирана , из-за которых производство может резко сократиться. Инвесторы также ждут данных о коммерческих запасах нефти в США (отчет Американского института нефти будет опубликован в 23:30 МСК).

Из Тегерана , тем временем, поступили свежие комментарии. «Иран будет реагировать равными контрмерами, если Америка попытается заблокировать экспорт нефти», — цитирует Reuters слова официального представителя министерства иностранных дел Ирана.

Напомним, что президент США в пятницу вечером сообщил через Twitter, что Иран не должен «никогда, никогда» угрожать США, иначе исламская республика будет иметь дело «с такими последствиями, с какими не сталкивалась в истории».

Помимо ухудшения отношений между США и Ираном и активизации распродажи на рынке облигаций, в фокусе глобальных инвесторов по-прежнему — влияние торговых войн на экономический рост и денежно-кредитную политику.

Тем временем, Народный банк Китая в понедельник влил 502 млрд юаней ($74 млрд) наличных в банковскую систему через кредиты коммерческим банкам. Это стало последним признаком того, что регулятор движется к смягчению денежно-кредитной политики на фоне замедления экономики и угрозы введения новых санкций США, отметила газета Financial Times

«Рынок расценил данную инициативу Пекина как вынужденную, и связал это с рисками исходящими от торговых конфликтов. Юань ослаб, оказав давление на валюты развивающихся стран», − пишут аналитики Nordea.