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Под Судаком с горы сняли туристку из Петербурга
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Под Судаком с горы сняли туристку из Петербурга 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Крымские спасатели помогли спуститься со сложного участка горы Пандчар-Кая под Судаком туристке из Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Спасатели эвакуировали с горы Пандчар-Кая под Судаком туристку из Санкт-Петербурга
Вызов в службу поступил накануне вечером. Сообщалось, что в селе Солнечная Долина 28-летняя девушка поднялась в горы и не может самостоятельно спуститься обратно, требуется ее эвакуация.
На место оперативно выехали спасатели. Туристку они обнаружили на южном склоне Пандчар-Каи. С помощью специального снаряжения ей помогли спуститься с горы в безопасное место. В медицинской помощи девушка не нуждалась.
Спасатели эвакуировали с горы Пандчар-Кая под Судаком туристку из Санкт-Петербурга
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