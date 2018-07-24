Доходность UST10 резко выросла, что привело к возобновлению продаж российских евробондов 

Вчера доходность UST10 выросла вечером до 2,96%, прибавив по итогам дня 6 б.п. Рост был спровоцирован сообщением Банка Японии, который может видоизменить программу количественного смягчения, сократив покупки длинных облигаций. Хотя сам банк не считает такие изменения ужесточением денежно-кредитной политики, рынок отреагировал на новость распродажей длинных гособлигаций США. Кроме роста доходностей на американском долговом рынке, следует отметить укрепление доллара США по отношению к евро и остальным основным мировым валютам. Сейчас доллар торгуется на уровне 1,17 долл. /евро. Сегодня в США публикуется немного макроэкономической статистики. Внимание стоит обратить на данные по ценам на жилую недвижимость. В последние два месяца цены росли медленно, ускорение же их роста может стать еще одним индикатором, указывающим на устойчивый разгон инфляции.
Растущие цены на нефть немного поддержали российский рынок при открытии торгов в понедельник, однако продавцы довольно быстро вернулись на фоне роста доходности базового актива. Как мы уже отметили, доходность десятилетних казначейских облигаций США поднялась вчера на 6 б.п. до 2,96%, что привело к продажам на развивающихся рынках. Тем не менее потери на российской площадке были весьма умеренными и меньше, чем на большинстве ЕМ. Длинные суверенные выпуски РФ лишились порядка 0,1–0,2 п.п. от номинала, среднесрочные потеряли не более 0,1 п.п.
В корпоративном сегменте хуже рынка смотрелись «вечные» суборды. Выпуски нефтегазовых компаний, в частности Газпрома, которые активно распродавались на прошлой неделе, вчера снизились в цене примерно на 0,1 п.п. В банковском секторе шли продажи в «вечных» бондах, причем как государственных, так и частных банков. Например, AKBHC’perp (YTC 8,4%) подешевел на 0,3 п.п., ALFARU’perp (YTC 8,3%) — на 0,2 п.п. Среди бумаг металлургических компаний еврооблигации Металлоинвеста упали в стоимости почти на 0,2 п.п. Доходности выпусков ГТЛК прибавили 2— 4 б.п. Сегодня утром внешний фон скорее слабо позитивный: доходность UST10 меняется мало после вчерашнего роста, нефтяные котировки незначительно растут, рынки Азии в плюсе, американские фьючерсы — без единого тренда.