Закон о создании кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции одобрил Совет Федерации

Такое решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента

Ранее депутаты Госдумы приняли его в третьем, окончательном, чтении.

Законом предусматривается создание в РФ девяти кассационных судов общей юрисдикции и пяти апелляционных судов общей юрисдикции.

Московской области. Апелляционные суды общей юрисдикции будут размещены в следующих городах: первый апелляционный суд — в Москве ; второй — в Санкт-Петербурге ; третий — в Сочи ; четвертый — в Нижнем Новгороде; пятый — в Новосибирске . Апелляционный военный суд будет расположен в городском округе Власиха

Кассационные суды общей юрисдикции расположат в городах: первый кассационный суд — в Саратове ; второй — в Москве; третий — в Санкт-Петербурге; четвертый — в Краснодаре ; пятый — в Пятигорске ; шестой — в Самаре ; седьмой — в Челябинске ; восьмой — в Кемерово ; девятый — во Владивостоке . Кассационный военный суд будет расположен в Новосибирске.

Документом также устанавливается предельный возраст пребывания в должности председателя арбитражного суда округа, председателя кассационного суда общей юрисдикции, заместителя председателя Верховного Суда РФ и заместителя председателя Конституционного суда — 76 лет.

Документ предусматривает, что в судах общей юрисдикции, по аналогии с арбитражными судами, председатели и их заместители смогут назначаться на должность не более двух сроков подряд. Если на день вступления в силу этих норм председатели и заместители уже пребывали в должности два или более раз подряд, то они смогут быть переназначены не более одного раза. Новые нормы не распространятся на председателей и заместителей председателей Верховного суда и Конституционного суда.

Документ был внесен в Госдуму Верховным судом РФ.