Закон о создании кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции одобрил Совет Федерации 

Такое решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
Ранее депутаты Госдумы приняли его в третьем, окончательном, чтении.
Законом предусматривается создание в РФ девяти кассационных судов общей юрисдикции и пяти апелляционных судов общей юрисдикции.
Апелляционные суды общей юрисдикции будут размещены в следующих городах: первый апелляционный суд — в Москве; второй — в Санкт-Петербурге; третий — в Сочи; четвертый — в Нижнем Новгороде; пятый — в Новосибирске. Апелляционный военный суд будет расположен в городском округе Власиха Московской области.
Кассационные суды общей юрисдикции расположат в городах: первый кассационный суд — в Саратове; второй — в Москве; третий — в Санкт-Петербурге; четвертый — в Краснодаре; пятый — в Пятигорске; шестой — в Самаре; седьмой — в Челябинске; восьмой — в Кемерово; девятый — во Владивостоке. Кассационный военный суд будет расположен в Новосибирске.
Документом также устанавливается предельный возраст пребывания в должности председателя арбитражного суда округа, председателя кассационного суда общей юрисдикции, заместителя председателя Верховного Суда РФ и заместителя председателя Конституционного суда — 76 лет.
Документ предусматривает, что в судах общей юрисдикции, по аналогии с арбитражными судами, председатели и их заместители смогут назначаться на должность не более двух сроков подряд. Если на день вступления в силу этих норм председатели и заместители уже пребывали в должности два или более раз подряд, то они смогут быть переназначены не более одного раза. Новые нормы не распространятся на председателей и заместителей председателей Верховного суда и Конституционного суда.
Документ был внесен в Госдуму Верховным судом РФ.