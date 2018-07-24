В прокуратуре назвали предприятия, загрязняющие воздух Свердловской области

Всего с 2018 года надзорное ведомство выявило 300 случаев нарушений законов «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха», об этом сообщает во вторник, 24 июля, «АиФ-Урал»

По результатам надзорной проверки выяснилось, что комбинат «Горный» в Железнодорожном районе Екатеринбурга с августа 2017 года загрязняет воздух, ежегодно порядка 13 тонн. При этом у предприятия нет разрешительной документации и утвержденного проекта, в котором были бы указаны допустимые нормы таких выбросов. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения юридическое лицо и эколог комбината были привлечены к административной ответственности. Кроме того руководитель предприятия получил представление, его привлекли к дисциплинарной ответственности. Исполняя судебное решение, представители предприятия все-таки разработали необходимую документацию и получили санитарно-эпидемиологическое заключение. Результаты были отправлены в региональный Росприроднадзор, где должны выдать разрешительные документы.

Кроме того нарушения были выявлены в Нижнем Тагиле, к экологии которого приковано особое внимание. Так, у ряда предприятий отсутствуют границы санитарно-защитной зоны. Из-за этого жители близлежащих к производственным объектам домов подвержены негативному воздействию загрязненного воздуха. При этом соответствующие мероприятия должны быть завершены уже к марту 2019 года. В связи с этим прокуроры вынесли предостережения представителям предприятий «Уралкриомаш», «Уральский завод пластификаторов», «ЕВРАЗ НТМК», «Нижнетагильская птицефабрика» и «Горэнерго» о том, что недопустимо нарушать экологическое и санитарно-эпидемиологическое законодательство.