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Школа имени Сервантеса на Соколе участвует в проекте «Московская электронная школа»
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Школа имени Сервантеса на Соколе участвует в проекте «Московская электронная школа» 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Новейшее оборудование «Московской электронной школы» установлено в кабинетах школы № 1252 имени Сервантеса на Соколе, также на всех этажах учебного заведения теперь есть скоростной интернет.
«В проекте «Московская электронная школа» задействованы и учителя, и родители, и сами школьники. Его главной целью является эффективное использование IT-технологий для улучшения качества системы образования, — говорится на официальном сайте школы. — Каждый из нас помнит ежегодную покупку учебников или суматоху по поводу их массовой выдачи в школьных библиотеках, огромные портфели. Так вот, теперь дела обстоят иначе. Мало того, что ребенок может на ранней стадии сориентироваться в собственном будущем и выбрать профессию или даже работу, сам процесс обучения стал гораздо интереснее, эффективнее и проще».
Как сообщили в администрации школы, электронные дневники и классный журнал доступны в режиме онлайн для учителей, школьников и их родителей. Основные и дополнительные учебные пособия также находятся в виртуальной реальности. (ео)
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