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Министерство труда и соцразвития Кубани возглавил Константин Федоренко
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Министерство труда и соцразвития Кубани возглавил Константин Федоренко 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Министром труда и социального развития Краснодарского края стал Константин Федоренко. Распоряжение о его назначении подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Нового руководителя сотрудникам ведомства сегодня представила вице-губернатор Анна Минькова. Ранее обязанности министра труда и социального развития исполнял Сергей Белопольский.
Константин Федоренко родился 29 декабря 1976 года в Белореченске, окончил Кубанский государственный технологический университет. С 2005 по 2013 год он работал на разных должностях в администрации Белореченского района, в 2013 году стал заместителем министра образования и науки Краснодарского края, в 2015 году занял пост первого заместителя главы ведомства. С августа 2017 года исполнял обязанности министра образования, науки и молодежной политики региона.
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