Куряне штурмуют Чёрное и Белое моря

Местный парусно-туристический клуб уже совершил переход Севастополь Стамбул — Севастополь, а на днях возвращается из экспедиции по Соловецким островам

Год назад в нашем регионе появилась федерация парусного спорта. Раньше любители быстроходных судов находились под эгидой федерации спортивного туризма, но теперь обрели самостоятельность.

Это позволит курянам принять участие в международных соревнованиях. Чтобы юные яхтсмены могли обойти конкурентов из других стран, преподаватели активно занялись повышением квалификации. За прошедший месяц им удалось совершить два сложных перехода: вдоль Чёрного и Белого морей.

Тихий курский яхтинг

На сегодняшний день федерация парусного спорта насчитывает 50 членов. Скромный флот из 10 судов можно регулярно видеть в акватории Курчатовского водохранилища.

— В наличии у нас парусные катамараны. Но недавно атомная станция пообещала профинансировать покупку нескольких швертботов (парусных яхт). Мы надеемся, что к осени наш флот будет не только туристическим, но и спортивным. Глава Курчатова нам активно помогает, но мы по-прежнему нуждаемся в инвесторах, — рассказывает президент федерации парусного спорта Эдуард Мануйлов.

По словам руководителя, яхтинг в России и в Курске существует давно, но этот вид спорта никогда не популяризировался и не развивался. А между тем судоходцы считают, что человек, который ходит под парусами, способен попасть в любую точку мира. К тому же заниматься таким видом спорта можно в любом возрасте.

— Все люди делятся на две категории: пассажиры и судовладельцы. Как только человек впервые ступил на борт, он хочет стать судовладельцем, а потом и шкипером. У нас пока 3 преподавателя, но мы планируем организовать факультатив для их подготовки на базе курских вузов. Наша цель — сделать так, чтобы под парусами ходили все поголовно, — признался Эдуард Мануйлов.

Чтобы научить новобранцев судоходству, педагоги и сами регулярно повышают квалификацию. Так, в конце июня президент курского парусно-туристического клуба Александр Тутов вместе с коллегой Андреем Ковалёвым совершил дальний яхтенный поход по маршруту Севастополь — Стамбул — Севастополь.

Чёрное

Своё приключение куряне задумали ещё в январе 2018 года. Договорились с черноморской яхтенной школой и отправились в путь. До Севастополя ехали на машине 20 часов, меняя друг друга за рулём. Оттуда на 15-метровом судне им предстояло преодолеть 650 морских миль до Стамбула и обратно.

Санкт-Петербурга и На борту было ещё 6 человек из Москвы Крыма . Все несли вахту по 4 часа. Курянам досталось не самое лучшее время — с 12.00 до 16.00 и с 00.00 до 04.00. Контролировал процесс опытный инструктор.

(Фото: На этой яхте ребята прошли 650 миль)

— До Стамбула мы дошли очень быстро, за 38 часов. Туда было идти интереснее, ветер нам помогал. Была хорошая волна. До пролива Босфора практически долетели. Нас учили, как юридически правильно пересекать границу двух стран, мы увидели, как оформлять документы. Первый день было тяжело. Самочувствие не очень. Ели макароны по-флотски. И пили кофе практически каждый час. Нас предупредили, чтобы мы запаслись им. Вокруг всё одно и то же, лишь иногда на горизонте появлялись дельфины. Вот от скуки и пили кофе, — рассказывает Александр Тутов.

О том, чтобы окунуться в море, не было и речи. Вода к тому времени была ещё холодной, примерно 17 — 18 градусов. К тому же яхта двигалась так быстро, что парни могли просто остаться за бортом.

— У нас была идея искупаться на середине Чёрного моря. Так сказать, на его экваторе. Это примерно в 140 милях от берега. Но мы оказались в этом месте в середине ночи и поэтому желание быстро отпало. Да там вообще было не до отдыха. Мы даже удочки ни разу не достали, — признались куряне.

Пролив Босфор с сумасшедшим трафиком судов поразил наших судоходов. Особенно эффектными были четыре моста, которые оригинально подсвечиваются. Оказавшись в Марине (город-порт), парни собрались отдохнуть, не выезжая за его пределы. Но в последний момент решили прогуляться по Стамбулу всей командой. И не пожалели.

(Фото: Александр пересекает пролив Босфор)

— Мы провели там двое суток. Побывали на Гранд-базаре. Решили купить сувениры. Пробыли там четыре часа. И это мы ещё пошли по самому короткому пути. Сначала было очень интересно, а потом нужно было просто выйти оттуда. По размеру он, наверно, сравним с Юго-Западным микрорайоном Курска. Там есть всё. У продавцов особенный подход, например, чтобы мы купили рахат-лукум, нас поили чаем. На следующий день мы посмотрели Софийский собор — знаменитый памятник архитектуры. А ещё ездили по экскурсионному маршруту на автобусе, — рассказывает Андрей Ковалёв.

Затем куряне двинулись в обратный путь. Но идти под парусом в обратную сторону оказалось намного сложнее.

— Дул встречный ветер, но хотя бы работал мотор. Но всё равно мы двигались медленнее, чем в Стамбул. Яхта накренилась градусов на 40. И мы спали не на полках в каюте, а практически на стенке, — вспоминают путешественники.

30 июня ребята вернулись в Курск, но не надолго.

Белое

15 июля участники клуба отправились на парусных катамаранах в экспедицию по Соловецкий островам и островам Онежского залива Белого моря. В планах у экипажа — посетить Большой Соловецкий остров, остров Анзерский и остров Большой Жужмуй. Ребята планируют не только прогулку под парусами, но и рыбалку, и экскурсию в монастырь.

(Фото: Белое море. На Соловецких островах)

— Там неповторимая великолепная природа. Хоть Белое море и холоднее, но идти по нему гораздо интереснее, чем по Чёрному. Нет однообразия. Здесь на стоянках можно собрать огромное количество грибов, ягод или даже поохотиться. Родным привезём из поездки гостинцы. Восемь дней будем на ходу и преодолеем 122,1 морских миль, — рассказали спортсмены.

25 июля куряне планируют вернуться домой. Но сезон яхтсменов продолжится. В сентябре несколько участников федерации отправятся в круизный поход на арендованной яхте без инструктора. А 15 сентября куряне планируют организовать парусную регату, посвящённую 50-летию города Курчатова.

Алёна Мартынова