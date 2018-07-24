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Гаттузо прокомментировал возможный уход Бонуччи
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Гаттузо прокомментировал возможный уход Бонуччи 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал о желании Леонардо Бонуччи сменить клуб.
"Я разговаривал с Лео. В таких ситуациях нужно быть честными и говорить все так, как оно есть. Однако я не руководство клуба, чтобы принимать подобные решения. Но я очень надеюсь, что Бонуччи останется с нами. Бонуччи — футболист с менталитетом и талантом.
Я думаю, что когда футболист выражает желание покинуть клуб, тренер должен сделать все возможное, чтобы убедить его остаться" — приводит слова Гаттузо Football Italia.
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