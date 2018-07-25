«Детский сад какой-то»: Глюкоза рассказала, зачем ей татуировка «пирожное» на бедре

Звезда отечественной эстрады певица Глюкоза поведала публике о своих татуировках, которых на теле у знаменитости уже целых три. Однако не все поклонники оценили откровение Натальи, отметив, что причины, по которым артистка разрисовала свое тело, в особенности пометив свое бедро пирожным, звучат несерьезно для взрослой и самодостаточной женщины.

Наталья Чистякова-Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, по всей видимости, решила сделать перерыв в откровенных снимках, которых в последнее время больше, чем песен, и привлечь внимание публики, обнажив душу перед поклонниками. И в качестве темы для разговора певица выбрала нательную живопись, поведав историю возникновения ее татуировок. Сейчас на теле у звезды красуются три рисунка — на одном ребре ладони нарисована звезда, другое украшает сердечко, а также пикантная татуировка в виде пирожного набита на ягодице Натальи. Впервые на поход в салон артистка решилась в довольно сознательном возрасте, и при этом никакого знакового смысла в ее первых татуировках нет.

«В 27 лет я точно поняла, что терпеть больше не могу. И признаюсь честно, звездочка на одной кисти и сердечко на другой служат мне просто украшением! Иногда не требуются даже какие-то дополнительные цацки, они очень самодостаточны!» — сообщила Наталья, и перешла к пикантной части своего рассказа. Как выяснилось, татуировку на ягодице певица нарисовала, желая на подсознательном уровне ограничить себя в потреблении сладкого, и по задумке пирожное должно было быть перечеркнутым, однако после создания рисунка звезда передумала и оставила все как есть. Ее рассказ вызвал смешанные чувства у поклонников, которые убеждены, что оправданы только те отметки на теле людей, которые несут глубокий сакральный смысл. А мотивы Натальи, повлекшие за собой сомнительную татуировку в виде пирожного на ягодице, показались публике попросту не соответствующими поведению взрослого человека.

«Я не понимаю этой мазни на теле… Очень редко увидишь реально красивое тату, несущее некое послание. А эти пирожки и сердечки вообще непонятно зачем?» «Редко увидишь хороший шедевр, что-то значащий. А пирожный и прочее, я была о вас лучшего мнения, жаль» «Мое мнение — сведите Ваши тату, а то словно их по глупости в подвале набили» «Странная девушка! Думает, что сердечко и звёздочка на кистях её украшают, делают её лучше» «Ваши объяснения меня озадачивают. Детский сад какой-то» «Серьезно? Тогда откажитесь от редиски и набейте редис на второй ягодице для симметрии!» «Цирковая пони, извините, другое в голову не приходит. Выбивать сладости на попе, это ж надо додуматься»

Впрочем, поклонники и раньше упрекали Наталью за слишком беззаботное и безответственное поведение. В особенности впечатлил общественность случай, когда артистка устроила пляски, сидя за рулем движущейся машины, позволяя себе отворачиваться от дороги и полностью отпускать руль, и не прекратила хулиганить, даже въехав в поселение с людьми на тротуарах!