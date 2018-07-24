Матвиенко призвала компенсировать потери пострадавшим от наводнения в Забайкалье из Резервного фонда

Валентина Матвиенко. Сенаторы возьмут под контроль оценку и компенсацию ущерба людям, которые пострадали во время выпадения рекордных за последние сто лет осадков. Соответствующее поручение коллегам дала спикер Совфеда

Она высказала искренние соболезнования всем пострадавшим от наводнения в Забайкалье. Матвиенко отметила, что природные катаклизмы принесли в Забайкалье большую беду. «Главное сейчас — поддерживать людей, помогать им в защите прав на жильё, по компенсации потерь. Прошу коллег сенаторов внимательно разобраться с краевыми властями в оценке ущерба и следить, какая помощь нужна людям. Бюджет Забайкальского края не богатый, а людям надо компенсировать потери. Для этого существует Резервный фонд России », — отметила спикер Совфеда.

Матвенко призвала коллег начать помогать людям «уже с сегодняшнего дня». «Кроме морально-психологической, нужна и материальная, и административная поддержка. Прошу докладывать о ситуации в Забайкалье мне лично», — обратилась она к сенаторам.