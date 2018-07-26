Госдума приняла в третьем чтении законопроект о военных кафедрах

Госдума в четверг в третьем чтении приняла законопроект об отмене военных кафедр в вузах, следует из трансляции заседания на портале нижней палаты парламента.

Депутаты проголосовали единогласно.

На данный момент в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса. Законопроектом предлагается заменить эти формы подготовки на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.