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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о военных кафедрах
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о военных кафедрах 

Rambler News Service 35 минут назад
Госдума в четверг в третьем чтении приняла законопроект об отмене военных кафедр в вузах, следует из трансляции заседания на портале нижней палаты парламента.
Депутаты проголосовали единогласно.
На данный момент в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса и солдат, матросов запаса. Законопроектом предлагается заменить эти формы подготовки на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.
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