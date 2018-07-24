Под угрозой закрытия? У оренбургского приюта для животных возникли проблемы

Оренбурге у единственного официального частного приюта для бездомных животных возникли трудности.

Защитники кошек и собак в этом месяце не смогли собрать нужную сумму для оплаты аренды земли, воды, света и вывоза мусора. Сейчас остается собрать 7 тысяч рублей. Директора приюта вызывали комитет по управлению имуществом Оренбурга.

«Нашего директора вызывали в КУИ, где обозначили, что мы вовремя не оплатили аренду, и сказали, что если мы не оплатим и впредь не будем платить вовремя, с нами просто не продлят договор, который сейчас и так находится на рассмотрении касаемо дальнейшего продления», — рассказывают представители приюта в соцсетях.

Стоит отметить, что волонтеры содержат, кормят и лечат около 200 приютовских животных исключительно на собственные деньги и пожертвования оренбуржцев. Из этих же средств они платят за аренду дома и земли администрации Оренбурга, оплачивают коммунальные счета.

Как помочь приюту «Я-живой», можно узнать в сообществе зоозащитников.