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Под угрозой закрытия? У оренбургского приюта для животных возникли проблемы
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Под угрозой закрытия? У оренбургского приюта для животных возникли проблемы 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге у единственного официального частного приюта для бездомных животных возникли трудности.
Защитники кошек и собак в этом месяце не смогли собрать нужную сумму для оплаты аренды земли, воды, света и вывоза мусора. Сейчас остается собрать 7 тысяч рублей. Директора приюта вызывали комитет по управлению имуществом Оренбурга.
«Нашего директора вызывали в КУИ, где обозначили, что мы вовремя не оплатили аренду, и сказали, что если мы не оплатим и впредь не будем платить вовремя, с нами просто не продлят договор, который сейчас и так находится на рассмотрении касаемо дальнейшего продления», — рассказывают представители приюта в соцсетях.
Стоит отметить, что волонтеры содержат, кормят и лечат около 200 приютовских животных исключительно на собственные деньги и пожертвования оренбуржцев. Из этих же средств они платят за аренду дома и земли администрации Оренбурга, оплачивают коммунальные счета.
Как помочь приюту «Я-живой», можно узнать в сообществе зоозащитников.
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