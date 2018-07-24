Матвиенко попросила сенаторов следить за ситуацией в учреждениях ФСИН

В ходе заседания палаты во вторник парламентарии подняли вопрос о пытках заключенных в колониях, последнее резонансное событие произошло в Ярославской области

Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета" . По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле . ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них уже задержаны.

"Тема действительно острая, чувствительная и требует постоянного внимания органов власти и парламента", — сказала спикер.

По ее словам, каждому сенатору нужно постоянно посещать учреждения ФСИН в своих регионах, на регулярной основе, «посмотреть, как изменяется там ситуация к лучшему».

"Мы должны действовать, держать эту тему на постоянном контроле", — сказал Матвиенко.

"Я неоднозначно посещала такие заведения и могу сказать, что, пользуясь своей закрытостью, они живут по своим нормам и фактически федеральное законодательство на них не распространяется", — заявила она.