Матвиенко попросила сенаторов следить за ситуацией в учреждениях ФСИН 

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой регулярно посещать учреждения Федеральной службы исполнения наказаний в регионах, отслеживать там ситуацию.
В ходе заседания палаты во вторник парламентарии подняли вопрос о пытках заключенных в колониях, последнее резонансное событие произошло в Ярославской области.
Видео с избиением заключенного на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них уже задержаны.
"Тема действительно острая, чувствительная и требует постоянного внимания органов власти и парламента", — сказала спикер.
По ее словам, каждому сенатору нужно постоянно посещать учреждения ФСИН в своих регионах, на регулярной основе, «посмотреть, как изменяется там ситуация к лучшему».
"Мы должны действовать, держать эту тему на постоянном контроле", — сказал Матвиенко.
Тему поддержала сенатор Людмила Нарусова, предложив провести по поводу пыток «правительственный час» и пригласить на него руководителя ФСИН Геннадий Корниенко.
"Я неоднозначно посещала такие заведения и могу сказать, что, пользуясь своей закрытостью, они живут по своим нормам и фактически федеральное законодательство на них не распространяется", — заявила она.