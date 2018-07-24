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Метатели грома: кадры учений гранатометчиков ВВО
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Метатели грома: кадры учений гранатометчиков ВВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Бойцы гранатометных подразделений отработали приемы стрельбы по «бронетехнике» с учетом опыта современных военных конфликтов.
Учебные стрельбы из ручных гранатометов РПГ-7 и автоматических АГС-17 провели бойцы Восточного военного округа. Они вели огонь по мишеням, имитировавшим тяжелую бронетехнику и легкобронированные машины.
Сложности добавляли условия выполнения упражнений — стрельба стоя, с колена, из окопа и из-за укрытия.
Вместе с гранатометчиками тренировались и снайперы. Они вели огонь по одиночным целям, одновременно прикрывая бойцов гранатометных подразделений.
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