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Работники будут иметь право голоса при управлении предприятием
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Работники будут иметь право голоса при управлении предприятием 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В коллегиальном органе управления предприятием смогут участвовать представители работников. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.
Закон разработан группой депутатов, которые считают, что сейчас руководители предприятий зачастую принимают недостаточно социально ответственные решения. При этом работники могут даже не знать об этих решениях, и в коллективе возникает «социальная напряжённость и отчуждение». Законом предлагается укрепить отношения на предприятиях, разрешив сотрудникам направлять своих представителей для участия в коллегиальных органах управления предприятием. Работники будут иметь право совещательного голоса. Закон направлен на обеспечение справедливости распределения доходов предприятия и понимания работниками основных целей развития организаций и компаний.
По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, документ даёт серьёзное право трудящимся направить своих представителей в совет директоров или другие управляющие органы предприятия, чтобы они смогли присутствовать при принятии важнейших решений. «Закон направлен на укрпление и защиту прав работников в нашей стране», — сказал депутат.
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