Сирийские террористы обстреляли территорию Израиля 

Израильские военные ответили точным ракетным ударом.
25 июля с.г. около 21.30 мск боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), пытаясь спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской правительственной армии, подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара провинции Эль Кунейтра, сообщает Минобороны России. «Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГИЛ и ракетные установки были оперативно уничтожены», — говорится в сообщении военного ведомства.
Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов.