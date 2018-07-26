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Сирийские террористы обстреляли территорию Израиля
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Сирийские террористы обстреляли территорию Израиля 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Израильские военные ответили точным ракетным ударом.
25 июля с.г. около 21.30 мск боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), пытаясь спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской правительственной армии, подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара провинции Эль Кунейтра, сообщает Минобороны России. «Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГИЛ и ракетные установки были оперативно уничтожены», — говорится в сообщении военного ведомства.
Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов.
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