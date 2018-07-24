Воронежцев позвали на бесплатные консультации кардиологов и онкологов

28 июля в 11:00 в Бобровском районе пройдет первый областной фестиваль здоровья «Чесменская здравница. В гостях у сказки», сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

На территории Чесменского парка при конном заводе будут работать более 10 площадок — скрининг-обследования посетителей по четырем факторам риска развития заболеваний, работа узких специалистов: онкологов, кардиологов, неврологов, эндокринологов и др., прием детских специалистов. Юных посетителей ждут игровые площадки и квесты, сказочная фотозона.

Также в программе фестиваля мастер-классы по правилам ведения здорового образа жизни, технике скандинавской ходьбы, порядку оказания первой медицинской помощи, различным видам спорта, правильному питанию, рукоделию. Кроме того в рамках фестиваля состоится открытие «Тропы здоровья».