Москвичи смогут научиться сапсерфингу и заняться йогой на «Эко-пикнике» в Серебряном бору

«Эко-пикник» пройдет на территории пляжа №2 памятника природы «Серебряный Бор» 28 июля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«28 июля с 11:00 до 19:00 в Москве пройдет «Эко-пикник» — одно из самых впечатляющих событий лета. На пляже №2 памятника природы «Серебряный Бор» можно будет насладиться чистым воздухом, водой и атмосферой праздника, не нарушая экологического баланса природной территории. 28 июля в столице ожидается идеальная для пикника погода, поэтому праздник обещает быть многолюдным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе пикника много экологических и спортивных развлечений.

«Инструкторы обучат горожан запуску воздушных змеев на мастер-классе «В воздухе». В акватории реки профессиональные тренеры проведут обучение сапсерфингу. Это водный вид спорта, разновидность серфинга, в котором спортсмен, стоя на доске, использует для передвижения весло. Судьи и инструкторы в течение всего времени организуют игру алтимат для гостей праздника. Все желающие смогут научиться правилам популярной игры с летающим диском и улучшить свою физическую форму. Для приверженцев ЗОЖ пройдут три занятия йогой с инструкторами. Они будут организованы максимально экологично: участникам предоставят биоразлагаемые коврики. Игры в волейбол состоятся в несколько заходов под чутким руководством инструкторов. Любителей традиционных русских забав ожидает игра городки», — пояснили в пресс-службе.

Гости также увидят ландшафтную экспозицию из трав и других природных материалов. Для ценителей бумажных книг будет функционировать площадка буккроссинга.

«На 200 кв. м раскинется ландшафтная тактильная экспозиция, в которой будут представлены различные природные материалы. Прикоснуться к теплой гальке и коре, ощутить аромат пряных трав будет приятно как взрослым, так и детям. Важной частью экологической программы праздника станет мастер-класс по раздельному сбору бытовых отходов. Специалисты обучат горожан правильной подготовке отходов к переработке и способах их уменьшения, расскажут о расположенных в столице пунктах приема», — говорится в сообщении.

Запланированы также развлечения для детей. В шатрах будут организованы экологические настольные игры для детей и творческие мастер-классы: лепка, аппликации, плетения, оригами.

Приглашенные на пикник артисты исполнят произведения для саксофона, аккордеона, скрипки и рояля, к вечеру начнет свое выступление джаз-бэнд.

По окончании праздника будет организован раздельный сбор и вывоз бытовых отходов.

Организатором мероприятия выступает департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Целью пикника является формирование экологической культуры, популяризация знаний в области охраны окружающей среды в формате отдыха на природе всей семьей.