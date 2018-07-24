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МЧС планирует вдвое снизить гибель людей при чрезвычайных ситуациях
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МЧС планирует вдвое снизить гибель людей при чрезвычайных ситуациях 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. МЧС будет добиваться снижения гибели людей в результате чрезвычайных ситуаций в два раза. Об этом сообщил начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России Сергей Диденко.
"Предлагается вдвое снизить гибель и травмирование людей при чрезвычайных ситуациях. Для решения этой задачи нам необходимо принять усилия, направленные на снижение рисков", — сказал он во вторник во время селекторного совещания в МЧС России. По его словам, для достижения этой цели предлагается принять ряд мер, в частности, усилить муниципальный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Среди других мер Диденко назвал усиление материально-технического оснащения профессионально подготовленных оперативных дежурных, а также увеличение их численности.
Он отметил, что планируется добиться сокращения времени реагирования на чрезвычайные происшествия путем внедрения ГЛОНАСС и системы «112». «Необходимо развивать аппаратно-программный комплекс „Безопасный город“ и информатизировать процессы предупреждения чрезвычайных ситуаций», — сказал Диденко.
Глава СРЦ обратил внимание на то, что в немалой степени профилактическая работа зависит от общественных организаций. «Немаловажен вопрос привлечения широких слоев населения, добровольческих и общественных объединений, повышение личной ответственности граждан за собственную безопасность, — сказал Диденко. — Заслуживает развития и поддержки институт старост населенных пунктов, которые знают все проблемы в селе, их задача — предупредительная и профилактическая работа с населением, с односельчанами».
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