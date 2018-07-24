Воробьев поручил эффективно использовать средства, выделенные на борьбу с борщевиком

«Борьба с борщевиком — тема чувствительная. Мои посещения и Домодедова, и Истры , и Сергиева Посада, и других территорий говорит о том, что это проблема волнует жителей. Мы предусмотрели в своей программе порядка 300 миллионов рублей. Хотелось бы услышать, как успешно или неуспешно идет борьба с этим злом. Обращаю внимание глав территорий, чтобы они серьезно отнеслись к этому вопросу, потому что практически в каждом муниципалитете эта тема актуальна», — сказал Воробьев на заседании правительства.

Правительство Подмосковья разработало комплексную программу по борьбе с этим вредным растением, которое представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры. Программа рассчитана на несколько лет.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».