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Воробьев поручил эффективно использовать средства, выделенные на борьбу с борщевиком
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Воробьев поручил эффективно использовать средства, выделенные на борьбу с борщевиком 

РИАМО 1 час назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов эффективно использовать средства, направленные на борьбу с борщевиком, и серьезно отнестись к его уничтожению, передает корреспондент РИАМО.
«Борьба с борщевиком — тема чувствительная. Мои посещения и Домодедова, и Истры, и Сергиева Посада, и других территорий говорит о том, что это проблема волнует жителей. Мы предусмотрели в своей программе порядка 300 миллионов рублей. Хотелось бы услышать, как успешно или неуспешно идет борьба с этим злом. Обращаю внимание глав территорий, чтобы они серьезно отнеслись к этому вопросу, потому что практически в каждом муниципалитете эта тема актуальна», — сказал Воробьев на заседании правительства.
Правительство Подмосковья разработало комплексную программу по борьбе с этим вредным растением, которое представляет опасность для сельского хозяйства, негативно влияет на плодородные земли и агрокультуры. Программа рассчитана на несколько лет.
Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».
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