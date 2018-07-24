«В проекте не учли дождевые потоки»: недостатки на 4-й очереди набережной устранят по гарантии

Ливень значительно испортил внешний вид склонов на набережной

Во вторник, 24 июля, власти Самары оценили состояние 4-ой очереди набережной после череды ливней. Все дело в том, что при проектировании системы ливневой канализации здесь не учли дождевые потоки, проходящие в районе строящегося храма. И теперь каждый раз во время дождей настоящие реки грязи стекают на благоустроенную территорию возле самарской «Ладьи».

Ручьи испещрили землю

— Сильнее всего из-за дождей пострадал пляж — с него смыло большой объем песка. Также пострадали газоны и тротуарные дорожки: в нескольких местах образовались обвалы плитки и асфальтового покрытия, — рассказал руководитель департамента градостроительства Сергей Дорошенко . — Скорее всего, при проектировании системы ливневой канализации здесь попросту не учли некоторые дождевые потоки, проходящие в районе строящегося храма и прилегающей площади, и допустили ошибки при расчете количества осадков, которые может принять расположенная здесь канализация.

Глава города попросила специалистов решить вопрос с землей, сползающей с газонов, как можно скорее

Теперь сотрудникам департамента градостроительства предстоит изучить уже существующую экспертизу проекта и назначить дополнительную. Глава города Елена Лапушкина также попросила специалистов решить вопрос с землей, сползающей с газонов на тротуары, отладить работу фонтана, системы видеонаблюдения и работу подъемника для маломобильных граждан.

На выполнение гарантийных работ подрядчику отвели две недели. При этом набережная на время ремонта останется открытой для посещения.