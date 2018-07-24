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«В проекте не учли дождевые потоки»: недостатки на 4-й очереди набережной устранят по гарантии
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«В проекте не учли дождевые потоки»: недостатки на 4-й очереди набережной устранят по гарантии 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Ливень значительно испортил внешний вид склонов на набережной
Во вторник, 24 июля, власти Самары оценили состояние 4-ой очереди набережной после череды ливней. Все дело в том, что при проектировании системы ливневой канализации здесь не учли дождевые потоки, проходящие в районе строящегося храма. И теперь каждый раз во время дождей настоящие реки грязи стекают на благоустроенную территорию возле самарской «Ладьи».
Ручьи испещрили землю
— Сильнее всего из-за дождей пострадал пляж — с него смыло большой объем песка. Также пострадали газоны и тротуарные дорожки: в нескольких местах образовались обвалы плитки и асфальтового покрытия, — рассказал руководитель департамента градостроительства Сергей Дорошенко. — Скорее всего, при проектировании системы ливневой канализации здесь попросту не учли некоторые дождевые потоки, проходящие в районе строящегося храма и прилегающей площади, и допустили ошибки при расчете количества осадков, которые может принять расположенная здесь канализация.
Глава города попросила специалистов решить вопрос с землей, сползающей с газонов, как можно скорее
Теперь сотрудникам департамента градостроительства предстоит изучить уже существующую экспертизу проекта и назначить дополнительную. Глава города Елена Лапушкина также попросила специалистов решить вопрос с землей, сползающей с газонов на тротуары, отладить работу фонтана, системы видеонаблюдения и работу подъемника для маломобильных граждан.
На выполнение гарантийных работ подрядчику отвели две недели. При этом набережная на время ремонта останется открытой для посещения.
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