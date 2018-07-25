«Аварит» представил в Самаре флагманский продукт PerfectJet

Новое представительство открыто для оптовых и розничных покупателей и работает сразу в нескольких режимах. Это магазин, консультационный центр, склад, пункт выдачи товаров, заказанных в интернет-магазине.

Открытие офиса позволяет покупателям быстро получить расчеты для систем обогрева и купить в Самаре теплый пол, нагревательные кабели любого типа, механические и программируемые терморегуляторы и многое другое.

Компания «Аварит» предлагает широкий выбор кабельной продукции для решения различных бытовых и промышленных задач. Под брендом Heatus в Россию поставляются зональные, резистивные и саморегулирующиеся кабели с завода Young Chang Silicone — производителя, с более чем 30-летней историей.

В линейке представлены изделия для обогрева промышленного оборудования, кровли и водостоков, трубопроводов, грунта, открытых площадок, домов и квартир.

Обогрев трубопроводов позволяет не останавливать технологические процессы в холодную погоду, а также защищает от промерзания трубы на промышленных объектах и в жилых домах. Существуют два варианта установки греющего кабеля на трубопровод: поверх трубы либо внутрь нее.

Установка кабеля внутрь трубы позволяет обогреть трубопроводы, проходящие под землей, защитить от промерзания водопровод и канализацию, уберечь нагревательный кабель от внешних повреждений, обеспечить экономный расход электроэнергии.

Флагманский продукт ООО «Аварит» — комплект для обогрева труб PerfectJet. Девиз этого изделия — «Просто добавь в трубу!». В комплект уже входит все необходимое: саморегулирующийся кабель для обогрева труб, кабельный ввод, шнур с вилкой европейского образца. Стоит отметить и особо прочную упаковку товара: картонная коробка надежно защищает набор от всевозможных повреждений. Изделие устанавливается внутрь трубы, специальная изоляция гарантирует отсутствие риска изменения вкуса или свойств питьевой воды.

Саморегулирующийся кабель усиливает нагрев при снижении температуры внешней среды, поэтому его использование защитит канализацию и водопровод от промерзания даже в самые суровые морозы и обеспечит им долгий срок службы.

В линейке Heatus представлены и теплые полы на матах. Особенно удобны для монтажа нагревательные маты со специальным самоклеющимся слоем. Такое изделие нужно просто уложить на чистый пол, а затем можно сразу монтировать кафельное финишное покрытие. Нагревательный кабель закреплен на армированной сетке и поставляется комплектами разного метража.

В самарском офисе «Аварита» вы можете купить разные виды современного нагревательного кабеля, качественный бюджетный электрический теплый пол под плитку и другие изделия для электрообогрева, а также получить у сотрудников подробную информацию по монтажу и использованию систем обогрева.

"Аварит" в Самаре: ул. Авроры 114 а, корпус 6, офис 412 +7 (927) 015-41-08 https://heatus.ru На правах рекламы