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Омский «Авангард» ищет домашнюю арену для начала сезона в КХЛ
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Омский «Авангард» ищет домашнюю арену для начала сезона в КХЛ 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Омский «Авангард» столкнулся с серьезной проблемой незадолго до старта чемпионата КХЛ. Во время модернизации домашнего стадиона «Арена Омск» возникли непредвиденные трудности. По словам президента «ястребов» Максима Сушинского, клуб ищет варианты замены домашней площадки.
"В межсезонье мы начали интерьерные ремонты и модернизацию инженерных систем арены. В процессе этих работ мы столкнулись с непредвиденными трудностями, после чего в срочном порядке были запущены необходимые дополнительные экспертизы", — приводит слова Сушинского официальный сайт «Авангарда».
Руководитель омичей отметил, что в прошлые годы комплексных обследований арены не проводилось. В настоящий момент «Авангард» рассматривает возможность начать сезон на другом стадионе. Не исключаются варианты переезда в другой город.
Напомним, что первая домашняя игра омичей должна состояться 10 сентября. Соперником «ястребов» станет нижнекамский «Нефтехимик».
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