Алексей Бадюков: «Переезд „Авангарда“ очень серьезно ударит по имиджу КХЛ»

Двукратный обладатель кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал «СЭ» информацию о том, что из-за технических проблем на «Арене-Омск» «Авангард» может начать сезон на другом стадионе. По информации «СЭ», у домашней арены омичей обнаружены трещины в фундаменте.

— Мы подождем ещё официальной информации, может раньше времени устранят проблему, но в условиях Омска …. Я знаю, что там есть старая арена «Иртыш» на пять тысяч мест, могут туда переехать. В округе большого дворца, думаю, что нет.

Переезд «Авангарда» в другой город очень серьезно ударит по имиджу клуба и КХЛ,. Во-вторых, это чисто бытовые проблемы, возникшие неожиданно для команды. Я считаю, что это очень неприятно. Хочется, чтобы всё нормализовалось, и омичи играли на домашней арене. (Арман МКРТЧЯН)