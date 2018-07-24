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Коллекторов обяжут проверять данные владельцев сим-карт
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Коллекторов обяжут проверять данные владельцев сим-карт 

Время бухгалтера 1 час назад
В нижнюю палату парламента депутаты внесли законопроект, в котором предложили создать единую систему проверки данных об абоненте. Это делается для того, чтобы кредиторы перестали звонить гражданам, которые к задолженностям прошлого владельца «симки» непричастны.
Авторы законопроекта отмечают, что подобные ситуации происходят из-за того, что оператор выдает новым клиентам номера, ранее принадлежавшие другим людям, просрочившим погашение своих долгов. Если же законопроект примут, то при проверке кредитор выяснит, что нынешний владелец «токсичного» номера к долгам не имеет никакого отношения, и звонить ему, а тем более требовать чужие долги, попросту бесполезно.
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