Росздравнадзор начал проверку московской клиники после смерти пациентки

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости Росздравнадзор начинает проверку по факту смерти пациентки после пластической операции в частной клинике «Асклепий Мед» в Москве, сообщается на сайте ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно со Следственным комитетом начал проверку по факту смерти 39-летней женщины после пластической операции в ООО «Асклепий Мед», — говорится в сообщении.

Клиника «Асклепий Мед» работала нелегально, так как не имела лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе и по профилю пластическая хирургия, уточняется на сайте.

Ранее сообщалось, что следователи завели дело в связи со смертью пациентки этой клиники.

По версии следствия, вечером 23 июля 2018 года в одной из московских частных клиник в ходе проведения хирургического вмешательства 39-летняя женщина почувствовала себя плохо и через непродолжительное время скончалась. По информации источника РИА Новости, женщине должны были делать пластическую операцию. По предварительным данным, плохо ей стало после укола лидокаина.