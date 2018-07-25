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Росздравнадзор начал проверку московской клиники после смерти пациентки
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Росздравнадзор начал проверку московской клиники после смерти пациентки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Росздравнадзор начинает проверку по факту смерти пациентки после пластической операции в частной клинике «Асклепий Мед» в Москве, сообщается на сайте ведомства.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно со Следственным комитетом начал проверку по факту смерти 39-летней женщины после пластической операции в ООО «Асклепий Мед», — говорится в сообщении.
Клиника «Асклепий Мед» работала нелегально, так как не имела лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе и по профилю пластическая хирургия, уточняется на сайте.
Ранее сообщалось, что следователи завели дело в связи со смертью пациентки этой клиники.
По версии следствия, вечером 23 июля 2018 года в одной из московских частных клиник в ходе проведения хирургического вмешательства 39-летняя женщина почувствовала себя плохо и через непродолжительное время скончалась. По информации источника РИА Новости, женщине должны были делать пластическую операцию. По предварительным данным, плохо ей стало после укола лидокаина.
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