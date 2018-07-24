Южноуральским аграриям выплатят компенсацию за дополнительные затраты на топливо

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обратился к Правительству России в связи с повышением цен на топливо. По сравнению с прошлым годом, стоимость горюче-смазочных материалов поднялась на 30-40%. Чтобы хоть как-то снизить убытки было решено компенсировать затраты на ГСМ. Теперь южноуральские аграрии получат 139 миллионов рублей компенсации. Большую часть этой суммы выделят из федерального бюджета, а часть добавят из регионального. О решении Правительства глава региона сообщил на аппаратном совещании.

— Челябинская область дополнительно получит из резервного фонда Правительства Российской Федерации порядка 113 млн рублей. Эти средства будут направлены сельхозтоваропроизводителям в рамках дополнительного транша. На условиях софинансирования из региональной казны также будут направлены 26 млн рублей. Средства пойдут в первую очередь на финансирование уборочных работ, — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Финансовая поддержка аграриев особенно необходима в этом году. Посевной сезон выдался не из простых. Неблагоприятные погодные условия — весь июнь был холодный — вынудили аграриев ускорить процесс и уложиться в сжатые сроки. Неблагоприятные погодные условия как назло совпали с повышением стоимости ГСМ, что привело к существенному увеличению затрат не сельхоздеятельность.

Впрочем, по словам заместителя губернатора Сергея Сушкова , урожай этой осенью все равно ожидается хороший. Хотя трудности есть и сейчас, например, недостаток осадков на юге области. Несмотря на это, по прогнозам, в этом году в регионе удастся собрать около двух миллионов тонн зерна. Для сравнения — в прошлом году он урожай составил 2 миллиона 300 тысяч тонн зерна: это на 18% больше, чем в 2016. Кроме того, урожай в 2017 году стал рекордным за последние 20 лет.

Напомним, что на Южном Урале идет подготовка к профессиональным сельскохозяйственным съездам. 27 июля в Верхнеуральском районе состоится День фермера, в рамках которого представители малых форм хозяйствования обсудят вопросы, касающиеся уборки урожая. Кстати, именно фермерские хозяйства дают почти 40% урожая в области.

А в начале августа в Чебаркульском районе состоятся Дни уральского поля. На сельскохозяйственную выставку съедутся представитель разных областей Уральского федерального округа. Производители сельхозтехники, аграрии, ученые и селекционеры расскажут о своих достижениях и обменяются опытом.