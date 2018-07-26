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Власти окажут помощь аграриям в связи с удорожанием ГСМ
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Власти окажут помощь аграриям в связи с удорожанием ГСМ 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
О дополнительной помощи аграриям в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы премьер-министр Дмитрий Медведев намерен поговорить с министрами финансов и сельского хозяйства.
Проходящую в полях уборочную кампанию глава правительства обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области Александром Гусевым. Тот признался, что погода пока не сильно способствует, но прогноз позволяет увеличить темпы. С 1,5 миллиона гектаров посевных площадей убрано около 15 процентов урожая. «В этом году такого урожая не будет в силу погодных и климатических условий, — заметил Гусев, вспоминая прошлогодние рекорды, — тем не менее, по нашим прогнозам, урожай будет чуть выше среднестатистических урожаев последних лет». Область рассчитывает собрать порядка 35 центнеров с гектара.
"Надеемся на повышение цен на зерно. Думаю, что экономическое состояние наших сельхозпредприятий будет стабильным", — сказал врио губернатора. Он также заверил, что местные аграрии полностью обеспечены запасом горючего и сельхозтехникой.
На стоимость уборочной кампании повлиял резкий рост цен на бензин и дизельное топливо. В министерстве сельского хозяйства дополнительные затраты в первом полугодии оценили в 12 миллиардов рублей. Правительство готовит документы для выделения из резервного фонда в качестве компенсаций 5 миллиардов.
И Дмитрий Медведев пообещал следить за ситуацией: «Мы приняли решение направить сейчас определенные суммы на компенсацию удорожания затрат на горюче-смазочные материалы. Может быть потребуется еще что-нибудь, тогда сделаем». Этот вопрос он планирует обсудить с министром финансов и министром сельского хозяйства.
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