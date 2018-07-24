Госдума поддержала меру в помощь аграриям

Глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что подобные меры необходимы, поскольку речь действительно идет о значительных утратах доходов крестьян. По данным Минсельхоза, убытки аграриев от подорожания ГСМ составили 12 млрд рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что президент дал поручение оказать поддержку сельхозпроизводителям в связи с ростом цен на ГСМ. «Каждый регион получит эти деньги как погектарную поддержку, исходя из количества обрабатываемых площадей», — отметил он.

— Предлагается дать согласие на это распределение, не дожидаясь заседания трехсторонней комиссии, и соответствующее письмо направить в правительство, — добавил парламентарий.

Представители всех четырех фракций поддержали предложение.