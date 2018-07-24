Госдума поддержала меру в помощь аграриям 

Глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что подобные меры необходимы, поскольку речь действительно идет о значительных утратах доходов крестьян. По данным Минсельхоза, убытки аграриев от подорожания ГСМ составили 12 млрд рублей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что президент дал поручение оказать поддержку сельхозпроизводителям в связи с ростом цен на ГСМ. «Каждый регион получит эти деньги как погектарную поддержку, исходя из количества обрабатываемых площадей», — отметил он.
Самую большой объем средств получат Алтайский край — 336 млн руб., Ростовская область — 311 и Оренбургская область — 237 млн руб. Аграриям Республики Крым будет выделено 49,5 млн Средства будут выделены из резервного фонда правительства. «Вопрос требует оперативного решения, как вы сами понимаете — сейчас уже лето», — отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
— Предлагается дать согласие на это распределение, не дожидаясь заседания трехсторонней комиссии, и соответствующее письмо направить в правительство, — добавил парламентарий.
Представители всех четырех фракций поддержали предложение.