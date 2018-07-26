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Алтайские аграрии в сентябре получат господдержку из-за роста цен на ГСМ
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Алтайские аграрии в сентябре получат господдержку из-за роста цен на ГСМ 

АиФ — Алтай 52 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Из-за жестких погодных условий власти Алтайского края ищут новые варианты поддержки тружеников села. Как сообщил врио губернатора Виктор Томенко, уже в августе-сентябре 2018 года алтайские аграрии получат компенсации в связи с ростом цен на ГСМ.
«Ожидается, что дополнительные средства федерального бюджета поступят в край в августе — сентябре. С учетом софинансирования из краевого бюджета сумма поддержки составит более 300 миллионов рублей, что позволит поддержать темпы проведения уже уборочной кампании», — сказал Виктор Томенко.
В 2018 году в крае структура посевных площадей была скорректирована в пользу масленичных культур. Учитывая соотношение объемов производства и мощностей по переработке, необходима господдержка экспорта этой продукции. Правительство Алтайского края настаивает на включении рапса, подсолнечника и сои в перечень субсидируемых культур при их реализации на экспорт или в другие регионы для переработки.
«Также будем отстаивать инициативу по включению Алтайского края в перечень регионов, имеющих право на льготную перевозку зерна и включению в список субсидируемой продукции гречихи и продуктов передела зерна», — сказал Виктор Томенко.
По мнению врио губернатора Алтайского края на рынке молока необходимо навести порядок в сфере ценообразования. Федеральные власти разрабатывают нормативно-правовую базу, регулирующую использование растительных жиров при производстве молочной продукции. На региональном уровне продолжится работа по увеличению господдержки молочного и мясного скотоводства. В приоритете — поддержка технического перевооружения и модернизации производства.
Виктор Томенко призвал сельхозтоваропроизводителей активнее пользоваться всеми мерами господдержки. «Со своей стороны приложу все усилия, чтобы увеличить объемы государственной поддержки инвесторов и обеспечить им долгосрочные экономические стимулы так, чтобы заниматься серьезными, долгими проектами было не накладно, а эффективно», — пообещал Виктор Петрович.
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