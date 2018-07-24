Ещё
Объём выдачи ипотеки в июне составил 250 миллиардов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов

Объём выдачи ипотеки в июне составил 250 миллиардов рублей 

Национальная Служба Новостей 28 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Объём выдачи ипотеки в июне 2018 года вырос в 1,6 раза. По предварительной оценке, он составил как минимум 250 миллиардов рублей. Такие данные сообщает ДОМ. РФ и Frank RG.
В целом, за первые пят месяцев текущего года было выдано 542,8 тысяч ипотечных кредитов, сумма которых составила 1,1 триллиона рублей. Этот показатель на 60% в количественном выражении превысил данные за аналогичный период 2017 года. В денежном выражении он увеличился на 73%.
При росте выдачи ипотечных кредиток ставки по ним продолжают снижение. Так, средневзвешенная ставка в мае 2018 года составила 9,56%, что на 1,77 процентных пункта ниже, чем в 2017 году. Ожидается дальнейшее снижение ставок. Об этом рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.
«Мы прогнозируем, что к концу 2018 года ставка по ипотеке достигнет уровня ниже 9% для широкого круга заемщиков. К концу 2019 года мы можем увидеть уровень в 8% — это станет возможно в случае продолжения снижения общих ставок в экономике», — подчеркнул Плутник.
Стоит отметить, что понижение ставок способствует снижению платёжной нагрузки заёмщиков, повышению качества ипотечного портфеля (к 1 июня он составил 5,8 триллионов рублей).
Согласно прогнозу ДОМ.РФ, объём выдачи ипотеки в 2018 году увеличится до 2,8 триллионов рублей.
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Туве выявлены два человека с симптомами сибирской язвы Пайсон прокомментировал обыски в кабинете по делу о госизмене Греция попросит Евросоюза о помощи в ликвидации лесных пожаров
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основательница Femen покончила с собой100
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов153
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции223
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков38
Плеер.ру погубила отчетность19
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение