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Госдума приняла закон об усовершенствовании контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства
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Госдума приняла закон об усовершенствовании контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, направленный на совершенствование контроля за соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным.
Законом вводится норма, согласно которой руководители государственных корпораций и внебюджетных фондов наделяются правом при осуществлении проверок соблюдения требований антикоррупционного законодательства получать справки по счетам физических и юридических лиц.
Кроме того, документом вводится упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения государственных и муниципальных служащих, работников госкорпораций (компаний), государственных внебюджетных фондов, организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, в случае признания ими факта правонарушения. Также устанавливается единый срок давности для применения взысканий — не позднее трех лет со дня совершения коррупционного правонарушения.
Также законом устанавливается контроль за расходами лиц, замещавших (занимавших) одну из должностей, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, по сделкам по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенным лицами в период замещения (занятия) таких должностей.
При этом отмечается, что в случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из таких должностей, данное лицо было освобождено от этой должности (уволилось), материалы, полученные в результате осуществления такого контроля, направляются в органы прокуратуры РФ лицом, принявшим решение о его осуществлении.
Помимо этого, во избежание случаев реализации или порчи имущества, в отношении которого прокурором заявлены требования об обращении его в доход государства, предлагается закрепить возможность обращения взыскания на денежную сумму, эквивалентную стоимости такого имущества, если его обращение в доход государства невозможно.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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