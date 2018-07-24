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Выкинувшему котов из окна екатеринбуржцу вынесен приговор
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Выкинувшему котов из окна екатеринбуржцу вынесен приговор 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, признав его виновным в жестоком обращении с животными. Ему назначили 1 год исправительных работ с удержанием 15% в доход государства.
Инцидент произошел вечером 22 апреля в общежитии на улице Донбасской. Пьяный подсудимый из неприязни к матери-инвалиду решил расправиться с двумя ее котами. Он выбросил животных из окна четвертого этажа. Затем он попросил свою 11-летнюю дочь принести их с улицы и вновь выбросил одного из них.
Животное получило перелом таза со смещением, у второго кота зафиксировали ссадины в области носогубного треугольника.
Ранее было студент курганского колледжа культуры стал фигурантом уголовного дела за жестокую расправу с котом. 28 июня молодой человек выкинул животное из окна на битое стекло, снимая происходящее на видео. Сообщалось, что факт производившейся видеосъемки станет отягчающим обстоятельством при рассмотрении дела, напоминает "Уралинформбюро".
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