Выкинувшему котов из окна екатеринбуржцу вынесен приговор

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор местному жителю, признав его виновным в жестоком обращении с животными. Ему назначили 1 год исправительных работ с удержанием 15% в доход государства.

Инцидент произошел вечером 22 апреля в общежитии на улице Донбасской. Пьяный подсудимый из неприязни к матери-инвалиду решил расправиться с двумя ее котами. Он выбросил животных из окна четвертого этажа. Затем он попросил свою 11-летнюю дочь принести их с улицы и вновь выбросил одного из них.

Животное получило перелом таза со смещением, у второго кота зафиксировали ссадины в области носогубного треугольника.