Увеличение популяции лис спровоцировало рост бешенства в Воронежской области

Животные всё чаще перебираются из леса в город. Животных, больных бешенством, стало больше. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. С начала года и по июнь специалисты зарегистрировали в Воронеже и области 74 случая заболевания. Это в два с половиной раза больше, чем в прошлом году — тогда было менее 30. В областном управлении ветеринарии рассказывают, такой рост связан с увеличением популяции лис. Они всё чаще перебираются из леса в город — здесь для животных комфортная среда проживания и кормовая база. Контактируют, в основном, на свалках с бездомными животными и заражают их. Чаще всего смертельно опасную болезнь выявляли у собак, меньше — у кошек. Обнаружили также у крупного рогатого скота, хорька и лошади. За прививками от бешенства в этом году уже обратились более трёх с половиной тысяч воронежцев.