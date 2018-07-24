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Научно-исследовательский лингвистический центр могут построить в Басманном районе
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Научно-исследовательский лингвистический центр могут построить в Басманном районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Научно-исследовательский лингвистический центр могут построить в Басманном районе Москвы, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на слова главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
«Научно-исследовательский лингвистический центр планируют построить в Басманном районе Москвы», — приводятся в сообщении слова С. Кузнецова.
Как уточнили в пресс-службе, центр с подземной автостоянкой появится в границах промзоны по адресу: район Басманный, Переведеновский пер., вл. 1, стр. 11,12.
«Здание будет выполнено в виде двух трапециевидных объемов со скругленными углами. Визуально фасады поделены на пять уровней, последний полностью выполнен из стекла, другие частично декорированы кирпичными пилонами в стиле окружающей застройки. По поручению мэра Сергея Собянина город продолжает развивать промзоны. Данный объект, расположенный в довольно депрессивной среде, задает новое качество архитектуры для этой территории, обеспечивает более благоприятное восприятие со стороны Рязанского направления железной дороги. Это особенно важно, учитывая, что речь идет о центральной части города», — отметил С. Кузнецов.
В пресс-службе пояснили, что на минус втором этаже запроектирована подземная автостоянка на 42 машиноместа. На минус первом планируется разместить зал для проведения протокольных встреч, диспетчерскую, серверную и помещения для персонала.
«Далее идет центральный вестибюль. В южной и северной частях комплекса будут сделаны атриумы. Со второго по четвертый этажи будут находиться рабочие кабинеты, лекционные залы, а на пятом — актовый зал, зона отдыха и конференц-зал. В качестве отделки фасада будут использоваться клинкерный кирпич и натуральный камень. Общая площадь здания — порядка 9 тыс. кв. м», — рассказали в пресс-службе.
Добавляется, что заказчиком выступает Vostok Development, проектировщиком — ООО «Флэт и Ко».
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