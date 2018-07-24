Последняя надежда Веры Зибаревой

Она так и написала «Вечерке»: «Вы — моя последняя надежда». То есть ни руководство ГУП ДЕЗ района Южнопортовый (проблема возникла еще в 1986 году!), ни чиновники управы этого района, ни специалисты жилищной инспекции по ЮВАО, ни представители внутригородского муниципального образования Южнопортовое, ни заместители префекта ЮВАО, при всех своих властных полномочиях, за 30 с лишним лет (!) так и не смогли решить ее, в общем-то, пустяковую проблему — залатать дырку вокруг водостока над ее квартирой в доме № 3 на Крутицком Валу.

«Последний залив был в январе 2018 года, то есть через четыре месяца после очередного ремонта квартиры», — завершила свое горестное послание наша читательница Вера Зибарева, в прошлом врач-реаниматолог, а сегодня, как она выразилась, «пенсионерка на привязи». «Привязь» ее к квартире создалась потому, что заливает квартиру Веры Алексеевны в результате «разрыва внутреннего водостока» и только в зимнее время, когда наступает кратковременная оттепель, то есть происходит «переход температуры наружного воздуха через ноль». Поэтому Зибарева, в силу своей тяжелой профессии нуждающаяся в санаторном лечении, не может зимой (когда путевки подешевле) покинуть квартиру: а вдруг зальет, как в прошлый раз?! «Прошлые разы» происходят у нее с завидной регулярностью. Потому она и живет «на привязи».

— Руководство ГБУ «Жилищник» района Южнопортовый убеждает меня, что оно «никакой ответственности» за происходящее над моей квартирой не несет, — поясняет Вера Зибарева. — Страховая компания регулярно выплачивает мне небольшие суммы страховки на ремонт после заливов. Но судиться с «Жилищником», чтобы заставить его устранить проблему протечек, не желает. У меня уже на стенах появился плесневый грибок. Ни разу, ни от одной инстанции, не получила я вразумительный ответ, почему водосток в теплое время работает, а зимой начинает протекать. Холода не за горами. Значит, мне опять сидеть и ждать очередного потопа? Что делать? Для обращения в суд нужна дорогостоящая экспертиза. У меня таких денег нет. Помогите, если можете!

Поведение чиновников мне понятно: не барское дело лазить по крышам каждого москвича, пострадавшего от залива через внутренний водосток. Таких микроаварий за год в городе набирается до 600 и более. Инспекторы Мосжилинспекции и прочие сановники — не верхолазы. То ли дело репортеры! Им только дыру покажи, а уж они найдут, как в нее протиснуться. Мне это удалось без особого труда (при наличии, конечно, допуска на посещение крыш высотных зданий).

Сергей Абрамов , начальник участка ГБУ «Жилищник района Южнопортовый», выделил мне в помощники плотника Сергея Никушина. Пять минут — и мы на крыше дома. Вот и «дырка проклятая», как говорил известный киногерой Попандопуло. Видно, что ее недавно «освежили», то есть залили по окружности гудроном и обклеили гидроизолом. Мой спутник подтвердил:

— Вчера ремонт делали. Натянули гидроизол так, чтобы вода между трубой водостока и стенкой потолочной панели не попадала. Сделали надежно!

Я усомнился. Во-первых, спешили с ремонтом и набрызгали битум на внутреннюю стенку трубы. Попадет небольшая щепка, бумажка, полиэтиленовый пакет и сразу возникнет лужа. Значит, опасность залива осталась. Во-вторых, гидроизол недостаточно опущен в трубу. Долго стык не продержится и «заплачет». Прямо в квартиру Зибаревой. В-третьих, водостоки так не герметизируют: на них надо наваривать специальные воронки. Тогда только опасность протечки будет устранена. Заглянули мы с плотником и на чердак. Под водостоком, как и ожидалось, стояло мелкое деревянное корытце без естественного стока.

— Как вода из него уходит? — спросил Сергея.

— Ведром вычерпываем и за окно выливаем, — пояснил он.

Сергею Абрамову, начальнику участка ГБУ «Жилищник района Южнопортовый», я доложил, что скоротечный ремонт, который он устроил перед приходом репортеров «Вечерки», можно оценить едва ли на «троечку с плюсом». Сергей Николаевич повысил оценку до «четверки с минусом». Пусть по его будет. Но я на все 100 процентов уверен, что этот ремонт требует продолжения. Причем за счет средств «Жилищника», так как внутренний водосток является частью общего имущества. Оплату его исправной работы собственники дома № 3 по Крутицкому Валу делают ежемесячно и в достаточном объеме средств.

КСТАТИ