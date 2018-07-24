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Часовню и закладной камень Дома милосердия освятили в Михайловске
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Часовню и закладной камень Дома милосердия освятили в Михайловске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Местные жители, предприниматели, представители СМИ и духовенства приняли участие в религиозном ритуале на аллее Ласточек. Праздник начался в храме святого великомученика Артемия, затем священнослужители провели обряд освящения новой цельнометаллической часовни Христа Спасителя и провели крестный ход к месту строительства будущего Дома милосердия, освятив там закладной камень.
Цельнометаллическая резная часовня вошла в экскурсионный маршрут по ЖК «Гармония», как и храм святого великомученика Артемия, покровителя семьи. Будущий Дом милосердия построят по образцу греческих сестричеств и назовут в честь святой равноапостольной Нины.
Проект Дома милосердия одобрил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Там предусмотрят актовый зал, домашнюю церковь, кельи для сестёр, библиотеку и социальную гостиницу для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
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