Часовню и закладной камень Дома милосердия освятили в Михайловске

Местные жители, предприниматели, представители СМИ и духовенства приняли участие в религиозном ритуале на аллее Ласточек. Праздник начался в храме святого великомученика Артемия, затем священнослужители провели обряд освящения новой цельнометаллической часовни Христа Спасителя и провели крестный ход к месту строительства будущего Дома милосердия, освятив там закладной камень.

Цельнометаллическая резная часовня вошла в экскурсионный маршрут по ЖК «Гармония», как и храм святого великомученика Артемия, покровителя семьи. Будущий Дом милосердия построят по образцу греческих сестричеств и назовут в честь святой равноапостольной Нины.

Проект Дома милосердия одобрил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Там предусмотрят актовый зал, домашнюю церковь, кельи для сестёр, библиотеку и социальную гостиницу для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.