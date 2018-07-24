ООН открестилась от операции по эвакуации «Белых касок»

ООН не имела отношения к вывозу активистов «Белых касок» из Сирии, заявили во всемирной организации. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

«Мы не имеем отношения к этому процессу перемещения («Белых касок» — прим. ред.). Мы очень благодарны иорданцам, которые с такой щедростью и гостеприимством приняли этих 422 сирийца», — заявил Дюжаррик.

Также Дюжаррик ответил на вопрос о том, что «Белые каски» обвиняются в фабрикации видео о химических атаках.

«Когда представители Верховного комиссара ООН сделали то, что они всегда делают, — в данном конкретном случае приняли этих 422 беженца, которые были в рискованной ситуации в поисках покоя, — в Иордании , это то, что и должно было быть сделано и что уже делалось для миллиона сирийцев», — сообщил он.

Обвиняемая сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности организация «Белые каски», получила широкую поддержку на Западе, декладировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий.

По словам местных СМИ, в ходе ночной операции по эвакуации из Сирии активистов «белых касок» примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию. Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Фото: mil.ru