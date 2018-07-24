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ООН открестилась от операции по эвакуации «Белых касок»
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ООН открестилась от операции по эвакуации «Белых касок» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Действия «Белых касок» подходят под определение преступных деяний Организация объединенных наций (ООН) не имеет отношения к вывозу 420 активистов «Белых касок» из Сирии. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
ООН не имела отношения к вывозу активистов «Белых касок» из Сирии, заявили во всемирной организации. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
«Мы не имеем отношения к этому процессу перемещения («Белых касок» — прим. ред.). Мы очень благодарны иорданцам, которые с такой щедростью и гостеприимством приняли этих 422 сирийца», — заявил Дюжаррик.
Также Дюжаррик ответил на вопрос о том, что «Белые каски» обвиняются в фабрикации видео о химических атаках.
«Когда представители Верховного комиссара ООН сделали то, что они всегда делают, — в данном конкретном случае приняли этих 422 беженца, которые были в рискованной ситуации в поисках покоя, — в Иордании, это то, что и должно было быть сделано и что уже делалось для миллиона сирийцев», — сообщил он.
Обвиняемая сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности организация «Белые каски», получила широкую поддержку на Западе, декладировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий.
По словам местных СМИ, в ходе ночной операции по эвакуации из Сирии активистов «белых касок» примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию. Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
Фото: mil.ru
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