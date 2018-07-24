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Программа «Добродел» с 2015 года обработала более 1,5 млн сообщений
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Программа «Добродел» с 2015 года обработала более 1,5 млн сообщений 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОГОРСК (Московская область), 24 июл — РИА Новости. Общая численность сообщений, обработанных программой «Добродел» с момента ее запуска в 2015 году, достигла полутора миллиона, сообщил на заседании правительства Подмосковья министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев.
rightПо его словам, всего в программе на данный момент зарегистрированы более 650 тысяч пользователей, наблюдается их постоянный прирост.
"На прошлой неделе 5 тысяч человек присоединились", — сказал чиновник, добавив, что в день «Добродел» обрабатывает по две тысячи сообщений.
Шадаев отметил, что основное количество обращений граждан связано с чистотой общественных пространств, с их некачественной уборкой.
Портал «Добродел» был создан для поддержания обратной связи с населением региона. После того, как обращение приходит на сайт, у руководителей муниципальных образований есть восемь дней на устранение проблемы.
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