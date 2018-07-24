Программа «Добродел» с 2015 года обработала более 1,5 млн сообщений

rightПо его словам, всего в программе на данный момент зарегистрированы более 650 тысяч пользователей, наблюдается их постоянный прирост.

"На прошлой неделе 5 тысяч человек присоединились", — сказал чиновник, добавив, что в день «Добродел» обрабатывает по две тысячи сообщений.

Шадаев отметил, что основное количество обращений граждан связано с чистотой общественных пространств, с их некачественной уборкой.

Портал «Добродел» был создан для поддержания обратной связи с населением региона. После того, как обращение приходит на сайт, у руководителей муниципальных образований есть восемь дней на устранение проблемы.