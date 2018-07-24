Минсоцразвития Подмосковья: Стойки для перекодировки соцкарт подмосковных льготников установят в метро

Специальные стойки для перекодировки социальных карт подмосковных льготников для бесплатного проезда по Москве с 1 сентября 2018 г. появятся у железнодорожных вокзалов и на станциях метро. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская в ходе заседания правительства Московской области.

«Если у гражданина есть социальная карта жителя Московской области , то перекодировать эту карту он может в любом отделении социальной защиты Московской области по территориальному принципу, а также на всех станциях метро, куда есть вход с железнодорожных вокзалов, мы организуем специальные стойки, чтобы гражданин, приехавший на железнодорожном транспорте, мог перекодировать карту», — уточнила И. Фаевская.

Она отметила, что тем, у кого нет социальной карты, нужно обратиться в многофункциональный центр (МФЦ).

«Если у гражданина нет социальной карты, то он должен обратиться в МФЦ, написать заявление и предоставить паспорт, а также документ, предоставляющий право на льготу», — добавила И. Фаевская.

Она также напомнила, что с 1 августа 2018 г. на железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, будет предоставлено право бесплатного проезда. Такое право получат некоторые льготные категории граждан: лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России»; дети из многодетных семей до 18 лет (обучающиеся — до 23 лет); один из родителей (единственный родитель) в семье, признаваемой многодетной семьей; опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту; родители, иные законные представители детей-инвалидов; один из родителей инвалида с детства, обучающегося до 23 лет.