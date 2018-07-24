Первую очередь ЖК «На Заречной» могут ввести в эксплуатацию в сентябре

В Комитете по строительству состоялось совещание по вопросу завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта группы компаний «Норманн» жилого комплекса «На Заречной».

В совещании приняли участие руководители ГК «Норманн» Юрий Ласуков и Максим Никифоров, а также представители инициативной группы участников долевого строительства. Провёл совещание заместитель председателя Комитета Евгений Барановский

Барановский отметил, что темпы производства работ на строительной площадке неудовлетворительные: «Изменения наблюдаются, но этого недостаточно. Работы ведутся крайне медленно, хотя на сегодняшний день необходимо максимально мобилизовать все трудовые ресурсы, привлечь субподрядные организации, участвующие в завершении строительства комплекса „Ижора парк“, завершить стройку и ввести объект», — подчеркнул заместитель председателя.

Компания ЗАО «ИСГ Норманн» планирует завершить строительно-монтажные работы на объекте в сентябре 2018 года. Для ввода первой очереди в эксплуатацию необходимо завершить монтаж внутренних электроустановок, слаботочных сетей, дверных блоков, провести благоустройство прилегающей территории и закончить отделку фасадов.

Процесс строительства находится на контроле Комитета по строительству и правительства города.