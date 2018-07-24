Министр образования Прикамья запустила флешмоб по раздаче прочитанных книг

Она предлагает жителям города оставлять в разных местах краевой столицы прочитанные книги.

«В свой день рождения хочу сделать кому-нибудь подарок и запустить своеобразный флешмоб. Буду стараться каждый месяц оставлять в разных местах города свои прочитанные книги. С пожеланиями от меня на форзаце», — написала Раиса Кассина на своей странице в Инстаграм.