Министр образования Прикамья запустила флешмоб по раздаче прочитанных книг 

Министр образования Пермского края Раиса Кассина запустила литературный флешмоб в Перми.
Она предлагает жителям города оставлять в разных местах краевой столицы прочитанные книги.
«В свой день рождения хочу сделать кому-нибудь подарок и запустить своеобразный флешмоб. Буду стараться каждый месяц оставлять в разных местах города свои прочитанные книги. С пожеланиями от меня на форзаце», — написала Раиса Кассина на своей странице в Инстаграм.
Министр предлагает другим пермскам делиться друг с другом прочитанными произведениями. «Сделаем Пермь самым читающим городом!», — призывает чиновник. Первую книгу — «Даниэль Штайн, переводчик» Людмилы Улицкой — Раиса Кассина оставила в сквере Уральских добровольцев.